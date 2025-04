Gianluca Pagliuca è il grande doppio ex della sfida di domani tra Inter e Bologna. Per parlare del match del Dall'Ara e non solo, la Gazzetta dello Sport ha intervistato l'ex portiere.

Pagliuca: se l’Inter (cit Lautaro) ha i co…, il Bologna cosa può vantare?

"La stessa cosa. Per quello sarà una gara tosta. Tostissima".

Solitamente l’accesso alle semifinali di Champions porta più euforia o un inconscio “scarico”?

"Prevale un’euforia che si protrae nel tempo. Non va via. Una gioia che ti fa giocare sulla stanchezza ed eventualmente sul dolore: non li senti. Giochi sereno, senza ansia".

Le cose più belle di Inter e Bologna?

"L’Inter è tosta proprio, sviluppa ripartenze perfette, se vuole una cosa la raggiunge. Il Bologna attacca feroce, non esce mai dalla partita, ha forza quadrata: a parte quei primi venti minuti a Bergamo, beh, la gara l’ha fatta Italiano. Inter e Bologna sono le due squadre che giocano meglio in Italia, oggi".

Proprio perché l’Inter colpisce anche in ripartenze perfette, Italiano dovrà abbassare la ferocia immediata e alta?

"No no. Italiano non cambierà di una virgola ed è giusto che sia così. L’Inter lo sa che non sarà una gara facile né semplice. Un anno ci ha perso lo scudetto, l’anno scorso è stata eliminata a San Siro dalla Coppa Italia, poi i pareggi e le difficoltà che trova sempre a Bologna: insomma, sa che deve stare con le antenne molto dritte. E sa che sarà non decisiva ma quasi: se l’Inter vince, dà una bella legnata psicologica al Napoli…".

Sommer è fra i migliori portieri d’Europa?

"Sì. Bravissimo. E’ efficace, sempre".

Chi non toglierebbe mai all’Inter?

"Lautaro".

E al Bologna?

"Beukema".

Chiudiamo: il calendario del Bologna dice 4 big su sei da Pasqua in poi. Un Izoard.

"Bologna-Inter è uno snodo per scudetto e Champions. Il Bologna studia da big: e se sei big, lo devi dimostrare anche davanti a calendari così".