Dopo le polemiche legate alla rottura con il ct del Camerun e al suo addio al Mondiale in netto anticipo, André Onana si tuffa di nuovo nel mondo Inter. Il portiere nerazzurro è tornato a sudare ad Appiano Gentile, pronto per la ripartenza del campionato in programma a gennaio: "Di nuovo a Milano. Good vibes e forte mentalità" il messaggio che accompagna una foto di un sorridente ex Ajax su Instagram.