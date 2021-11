Nuovo stadio, Antonello: “Senza intoppi particolari, inaugurazione nel 2027”

L'ad interista: "Soddisfatti della soluzione trovata con il Milan e il Comune"

Nel corso del suo intervento sulle frequenze di Radio 24, Alessandro Antonello, ad corporate dell'Inter, ha toccato inevitabilmente il tema del nuovo stadio a Milano, ribadendo che il completamento dei lavori sarà tra 6 anni: "A oggi, se non incorriamo in intoppi particolari, l'obiettivo per l'inaugurazione è il 2027. La fase 2 inizierebbe a valle, dal 2027 in avanti per ulteriori tre anni. L'obiettivo primario è avere lo stadio, ci auguriamo sia una data fattibile".