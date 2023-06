"Credo che sia mancato pochissimo". Intervistato dai colleghi di Goal.com, Diego Milito commenta così l'avventura in Champions League dell'Inter, sfumata all'ultimo con la finale di Istanbul persa contro il Manchester City: "L’Inter ha fatto un grandissimo percorso in Champions, ha meritato la finale e anche in finale secondo me ha meritato di più - dice il Principe -. Ha fatto una grandissima partita, purtroppo il calcio è così, non è riuscita a sbloccarla e poi la giornata è stata sfortunata. Il Manchester City ha segnato e purtroppo l'Inter non ha potuto portare la coppa a casa, ma credo che il percorso sia stato straordinario".

L'argentino si sofferma poi anche sugli attaccanti connazionali come Lautaro Martinez, Mauro Icardi e Mateo Retegui: "Lautaro è uno dei migliori senz’altro. Ha fatto una grandissima stagione, è un punto di riferimento nell’Inter e nel suo attacco. E’ un giocatore che non scopro io, è straordinario. La decisione di Icardi di andare al Galatasaray? Sono scelte e vanno rispettate. Mauro è un grande attaccante, lo ha dimostrato anche quest’anno in Turchia, visto che ha segnato tanti goal. Vediamo cosa accadrà e quali scelte farà da qui in poi. Retegui? Sì, credo che abbia tutte le doti per far bene in Serie A. E’ un grandissimo attaccante che in Argentina è cresciuto tanto e che nell’ultima stagione sta facendo molto bene. E’ un ragazzo che secondo me può fare molto bene".

