Marco Materazzi spinge i nerazzurri in vista della gara di questa sera tra Porto e Inter. "Il nostro cammino - dice alla Gazzetta - cominciò a Pasadena dove perdemmo contro il Chelsea in precampionato. E perdemmo male. Ma fondamentale fu anche la sconfitta nei gironi contro il Barcellona. Poi battemmi il Chelsea agli ottavi e il Barcellona in semifinale: quella squadra sapeva fare tesoro dei propri errori".