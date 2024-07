Dopo l'ufficializzazione del suo acquisto, per Josep Martinez arriva il momento della rituale intervista di presentazione per Inter TV.

Puoi esprimere l'emozione di essere arrivato in un club come l'Inter?

"Sono veramente molto emozionato, è un orgoglio essere in una squadra come l'Inter. Non vedo l'ora di iniziare".

Perché hai scelto di fare il portiere?

"Ho iniziato a cinque anni perché mio padre faceva il portiere non professionista. Ho iniziato a giocare con lui, poi nella squadra della mia città fino a 17 anni. Poi sono andato al Barcellona per compiere il percorso fino a qui".

Nella storia nerazzurra ci sono sempre stati portieri di altissimo livello, quanto sei determinato a seguire le loro orme?

"Sono convinto di essere pronto a dare quel salto di qualità. So dove sono, nel miglior club d'Italia oggi. Vengo qui per dare il meglio di me e fare più grande la storia dell'Inter".

Sei cresciuto nel Barça, una delle scuole più importanti per il ruolo di portiere. Come ti descriveresti e quanto puoi migliorare ancora?

"Ho avuto la fortuna di avere militato nelle scuole più importanti nel ruolo di portiere. Dopo la Spagna, sono stato in Germania e ora in Italia. Questo mi ha aiutato a migliorare tantissimo come portiere e a crescere. Barcellona, Las Palmas, Lipsia, Genoa: ho militato in squadre che volevano essere protagonista con la palla, questo forma la professionalità e il carattere da portiere. Mi definisco un portiere coraggioso".

Come ti trovi in Serie A? E che responsabilità è giocare per i campioni d'Italia?

"Sto benissimo qui, in Serie A e in Italia. Penso sia il Paese più simile alla Spagna. So di essere in un campionato molto competitivo, se vogliamo rivincere lo Scudetto che è l'obiettivo numero uno, dobbiamo mantenere il livello dell'anno scorso".

Un messaggio ai tifosi?

"Non vedo l'ora di indossare questa maglia, sono molto felice di essere qua".

