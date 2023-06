Direttamente dal prato dello stadio Ataturk di Istanbul, dove tra poco Manchester City e Inter si sfideranno nella finale di Champions League, Beppe Marotta si è soffermato con i colleghi di Sportmediaset per raccontare le sensazioni dell'immediato pre-gara e non solo. Ecco le parole dell'ad nerazzurro: "C'è grande soddisfazione, è un motivo di orgoglio che si estende a tutti i manager dell'Inter, Ausilio, Baccin e Zanetti, Il merito va ascritto anche all'allenatore. Siamo qua oggi con grande merito, vogliamo essere attori protagonisti, lo facciamo con grande ambizione sportiva che non deve essere confusa con l'arroganza e la presunzione. Loro sono una squadra forte, costruita con milioni e milioni di euro, noi abbiamo fatto di necessità virtù ma abbiamo in rosa professionisti seri. Siamo qui per vincere, al di là della soddisfazione di essere arrivati in finale".

Ieri sera hai detto che non vince sempre chi spende di più.

"Assolutamente sì, siamo 11 contro 11. I valori sono chiaramente diversi, ma chi è inferiore deve escogitare delle qualità diverse, come l'attaccamento alla maglia il supporto dei tifosi. Lo sport è imprevedibile".

La differenza di rendimento tra campionato e Champions.

"Bisogna studiare il fenomeno di quest'anno legato al Mondiale a novembre e dicembre che ha portato a degli sbandamenti nella testa dei giocatori. E' un fatto psicologico più che tecnico, tattico e fisico. Quando giochi con avversari abbordabili, sulla carta inferiori, devi avere una mentalità forte: non dimentichiamoci che tante delle 12 sconfitte che abbiamo subito sono arrivate con squadre alla portata. E' un puntino nero su un foglio bianco, dobbiamo crescere da questo punto di vista".

E' ottimista sul fatto che l'Inter farà una grande partita?

"Noi siamo forti, abbiamo grande ambizione sportiva che deve portarci a giocare alla pari con loro anche se sono più forti sulla carta. Dobbiamo capire che possiamo batterli, anche se oggi sono meglio accreditati di noi".

