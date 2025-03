Leonardo Fioravanti, campione italiano di surf grandissimo tifoso interista, racconta di sé e della sua fede nerazzurra nel primo episodio del nuovo format di Inter Media House 'Off the Pitch'. Dopo aver raccontato, tra le altre cose, le emozioni suscitate dall'aver preso parte ai Giochi Olimpici di Tokyo e Parigi, Fioravanti racconta come nasce la sua passione per l'Inter: "Diciamo che è un grande classico, divertente direi: sono di Roma, mio padre e mio fratello sono grandissimi tifosi romanisti. Quando ero bambino, mio zio mi portò la maglia di Christian Vieri di cui sono un fan sfegatato; da lì mi sono innamorato dell'Inter. Poi sono stato a vedere la mia prima partita allo stadio, un match Inter-Lazio".

L'Inter e gli interisti hanno segnato la sua vita, sin da ragazzino: "Quando avevo 10 anni ho incontrato Marco Materazzi ad un evento di Formula 1, siamo diventati amici. Da allora tante cose sono successe legate all'Inter. Ma soprattutto, essere nerazzurro è qualcosa che adoro; amo i colori, sono orgoglioso di essere interista e lo sarò per sempre". A proposito dell'Inter di oggi, Fioravanti aggiunge: "Sono un grande fan di Nicolò Barella. Amo la sua determinazione, l'energia, la velocità e la passione per quello che fa".

