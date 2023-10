Il poker di Lautaro Martinez contro la Salernitana entra nella storia del campionato italiano. Il Toro, entrato in campo all'Arechi al 55' e protagonista assoluto con quattro gol segnati, è infatti il primo giocatore capace di realizzare quattro gol da subentrato in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95). Un nuovo record personale per il Toro, al momento in vetta alla classifica marcatori con un avvio di stagione super.

