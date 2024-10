"In una mossa per migliorare il settore sportivo nel Regno, in collaborazione con il Ministero dello Sport, il Ministero degli Investimenti dell'Arabia Saudita ha concesso una licenza di investimento al club italiano dell'Inter che mira a coltivare i talenti e promuovere la cultura sportiva aprendo diverse accademie sportive in tutto il Regno". Questo il messaggio che si legge sul profilo X del MISA, all'indomani della cerimonia che si è tenuta ieri a Riyad, alla presenza del Vice President Javier Zanetti, del CEO Corporate Alessandro Antonello e del Chief Revenue Officer Luca Danovaro.

In a move to enhance the sports sector in the Kingdom, #MISA in collaboration with the @mosgovsa, has granted an investment license to Italian club @Inter. This aims to nurture talent and promote sports culture by opening several sports academies across the Kingdom. pic.twitter.com/RwB5tbDHyP