Nel corso di un intervento radiofonico per 'The rest is football', l'ex calciatore e oggi apprezzato opinionista Gary Lineker ha svelato un aneddoto che poteva cambiare la sua carriera e un po' la storia dell'Inter: "Sono stato contattato dall'Inter, a quel tempo (1989, ndr) erano una squadra molto forte e stavano cercando un attaccante. Ho avuto un incontro lontano dai riflettori con Trapattoni e mi regalarono la maglia nerazzurra, la borsa, una cravatta ufficiale. Ma non è successo, perché il Barcellona non avrebbe accettato. Ci sono rimasto male perché dopo quanto accaduto, invece di prendere me hanno preso Jurgen Klinsmann".