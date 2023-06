Arrivato a febbraio a Milano, il classe 2004 Ebenezer Akinsanmiro è diventato subito un perno del centrocampo dell'Inter Primavera, tanto da guadagnarsi anche una manciata di convocazioni con la prima squadra. Per la soddisfazione del ragazzo nigeriano e del suo entourage: "Siamo tutti soddisfatti, ha vissuto dei momenti fantastici - le parole dell'agente Crescenzo Cecere in esclusiva a Sportitalia -. Il tesseramento è arrivato il 14 febbraio e in pochi mesi è già stato integrato con la prima squadra per allenamenti e partite, una esperienza per lui soddisfacente ed importante. Si è imposto subito in modo deciso nel campionato Primavera. Ha fatto delle grandi partite, nelle ultime gare è sempre stato nella top 11 del campionato. Ha fatto vedere le sue qualità. L'Inter ha deciso di prenderlo per queste qualità che ha intravisto. Ovviamente poi ci vuole umiltà e pazienza e decisione, tutte qualità che il ragazzo ha. Il tempo è dalla sua parte".

Ora, dopo questi primi mesi di crescita in nerazzurro, c'è da definire il futuro in vista della prossima stagione e le richieste non mancano, svela Cecere: "Ci sono tante proposte, molte squadre si sono interessate a lui. Ma è stata fatta una scelta per il progetto-Inter, ci crediamo fino in fondo. Il ragazzo resterà quasi sicuramente qui, a disposizione anche della Primavera quando ci sarà bisogno di lui. Quando è stato a San Siro la prima volta mi ha detto: 'Il mio sogno è che questo diventi un giorno il mio stadio'. Spero che questo sogno si avveri. Tra i grandi ha esempi come Mkhitaryan e Barella dai quali prende spunto, ma ha legato con tanti giocatori, si è visto anche nei festeggiamenti. Si è integrato subito bene nella prima squadra".

