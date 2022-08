Il senior advisor Andrea Zanon, esperto di fondi e private equity groups, ha rilasciato oggi un'intervista a Tuttosport. Secondo Zanon nei giorni scorsi i membri del fondo Pif sarebbero stati in Romagna. "Pare ci sia stato anche un interessamento per le squadre minori della zona. Una visita interessata anche per acquisizioni immobiliari. L'Inter? La difficoltà finanziaria nella quale si trova l'Inter è nota. Io per primo a dicembre ho parlato delle negoziazioni avanzate con Pif. Credo che non sia cambiato nulla sotto questo versante, ma ci sono altri attori. Credo che l'Inter stia negoziando con diversi fondi, anche qui negli Usa. Credo che stiano usando anche l'interesse americano per continuare il dialogo con i sauditi. Suppongo che un'acquisizione americana sia più spendibile. Questo perché la fan base statunitense potrebbe esser più importante. Verificherò, ma credo che l'Inter possa spuntare un prezzo più alto con i sauditi. Una valutazione dell'Inter? Mi sentirei di dire che il miliardo di cui si è parlato nel dicembre scorso è una cifra che i sauditi potrebbero esser disposti a spendere. Anche se ci sono voci che le negoziazioni si sono interrotte perché il paese del Golfo non voleva andare oltre gli 800 milioni. Il prezzo dell'Inter, oggi, dopo due anni di Covid, è più basso del miliardo perché la posizione di debito è estremamente seria". Per contro "il potenziale di crescita dell'Inter è straordinario. Bisogna, però, risolvere la questione finanziaria interna, interrompere il flusso delle perdite. Direi che è un ottimo target l'Inter, una delle più interessanti in Europa, ma c'è la necessità di un ottimo management per rimettere il club in carreggiata".