Klinsmann racconta di aver scritto agli amici interisti “È il loro anno...”, pensando al Napoli , dopo il 5-1 alla Juventus . "Per questo, se c’è la possibilità di vincere qualcosa di diverso, va presa al volo. Tra l’altro, l’Inter ha una rosa di livello internazionale e in Champions ha mostrato una mentalità europea: magari non è l’anno del campionato, ma è quello dell’Europa".

"Il Milan è tosto, ma basta averlo come rivale per motivarsi: questa Coppa l’Inter la vince solo se sfrutta al massimo le sue punte". Così parla Jurgen Klinsmann alla Gazzetta dello Sport , proiettandosi verso la Supercoppa Italiana , che il tedesco vinse con l' Inter .

Fondamentale sarà riavere Lukaku. "Abbiamo ancora il tempo per vedere il Romelu di una volta. Ha avuto troppi problemi e, con il suo fisico, se non sta davvero al 100%, fa inevitabilmente fatica. Finora non è stato al top e ha pure vissuto una grande delusione col Belgio al Mondiale. Adesso, però, tocca solo a lui: deve fare di più, ha la responsabilità e il dovere di segnare e fare felice il popolo nerazzurro che lo ama. Certo, se entrasse e decidesse la Supercoppa a Riad, cambierebbe anche la sua stagione",

Davanti a lui, Dzeko non molla. "Più gli danno del vecchio e più Dzeko segna... È difficile tenerlo fuori, anche perché è il giocatore che tutti vorrebbero. Lautaro? Mi ricordo quando noi tedeschi rimettemmo piede ad Appiano: i compagni italiani erano ancora delusi, mentre noi avevamo una responsabilità maggiore. Ora da Lautaro mi aspetto che ogni settimana dimostri di essere un vero campione del mondo". Di tedesco, in rosa, è rimasto il solo Gosens. "Robin non deve andarsene, non serve vada in prestito altrove. Deve solo combattere per il posto perché è un giocatore del livello dell’Inter".

Infine Skriniar. "Mi auguro si trovi una soluzione presto, che ci sia una parola definitiva. Lui ha il diritto di scegliere per la propria carriera e anche l’Inter prenderà le proprie decisioni. Ma sono sicuro che Skriniar fino all’ultimo giorno onererà la maglia e la fascia".