"Direi che gioco a calcio da quando ho iniziato a camminare, poi a 4 anni sono entrato per la prima volta in una squadra". Lo ha raccontato Davy Klaassen, nel corso dell'intervista rilasciata per il format 'New Brothers', in onda su DAZN.

Chi ti ha trasmesso la passione del calcio?

"Mio papà e mio nonno, entrambi avevano giocato a calcio ed erano grandi appassionati".

Cosa avresti fatto, se non fossi diventato un calciatore professionista?

"Difficile da dire, ho sempre voluto fare questo nella vita. Per fortuna ce l'ho fatta, se no non so cosa avrei fatto".

Che ruolo facevi da piccolo?

"Attaccante".

Il giocatore che ti ha ispirato di più?

"Dennis Bergkamp, era veramente forte ed era il mio idolo d'infanzia".

Il primo stadio in cui hai giocato?

"Era lo stadio di Nijemegen, quando ho esordito in prima squadra".

Momento più difficile della tua carriera?

"Quando abbiamo perso il campionato all'ultima giornata, è stata davvero dura. Ma siamo andati avanti preparandoci per cercare di vincere l'anno dopo".

L'insegnamento più importante che hai ricevuto?

"Guardare sempre avanti perché c'è sempre un'altra possibilità".

Una volta hai dovuto fare un annuncio per riavere indietro uno scarpino lanciato tra i tifosi durante dei festeggiamenti.

"Sì, avevamo festeggiato il titolo, non fui io a lanciare la scarpa ma un mio compagno di squadra. Il problema è che dovevamo giocare altre 3-4 partite, quindi ho scritto un messaggio su Instagram e le ho riavute".

Un tuo pregio e un tuo difetto.

"I pregi sono il senso della posizione e la capacità di segnare, il punto debole è che non sono molto rapido".

Tre caratteristiche per definirti come giocatore.

"Lavoro molto, so giocare per la squadra e so fare gol".

L'importanza della vita da spogliatoio.

"Trascorriamo più tempo con i compagni che con la famiglia, per cui è importante avere un bel rapporto. L'idea di passare questa stagione con i ragazzi per cercare di ottenere il massimo e vincere il campionato. Questa è una grande squadra".

Talento o determinazione?

"La seconda, al 100%. Nella mia vita ho giocato con tanti giocatori di talento, ma senza la determinazione non sarai mai un top".

