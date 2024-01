Simone Inzaghi ha toccato ieri tutta una serie di record. Le cinque Supercoppe Italiane in carriera come allenatore, le tre di fila come solo il Milan ha fatto, ma come riporta Opta ce n'è anche un altro che riguarda solo l'Inter. E' infatti l'allenatore che ha sollevato il trofeo in più finali nella storia dell'Inter tra tutte le competizioni (dal 1929/30), superando Helenio Herrera e Roberto Mancini (entrambi a 4).

5 - Simone Inzaghi (5) è l'allenatore che ha sollevato il trofeo in più finali nella storia dell'Inter tra tutte le competizioni (dal 1929/30), superati Helenio Herrera e Roberto Mancini (entrambi 4). Olimpo.#NapoliInter #SupercoppaItaliana pic.twitter.com/iLBnQDDkjc — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 22, 2024

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!