Durante la conferenza stampa alla vigilia di Inter-Juventus, Simone Inzaghi viene incalzato anche sul paragone con Massimiliano Allegri, avversario in panchina domani sera a San Siro: "Allegri ha vinto tanto, è un allenatore vincente, esperto, pratico. Mi piace molto come allenatore. Abbiamo un'età diversa. Posso dire che quest'anno ho visto un'ottima Juventus, su 21 partite vincerne 16 vuol dire essere molto bravi. Per tenere il nostro passo ci voleva una super squadra", la risposta del tecnico nerazzurro.

"Ho grandissima stima di Allegri - ha poi aggiunto Inzaghi in un altro passaggio -, fortunatamente abbiamo vinto anche parecchio contro la Juve o anche perso. Ma i protagonisti sono i giocatori".

