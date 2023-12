"Che Inter dobbiamo aspettarci? La squadra dell'ultimo periodo. Domani sera sarà una partita molto impegnativa, contro una squadra di assoluto valore che, abbiamo toccato con mano nella partita d'andata, è molto molto organizzata e con elementi di grande qualità" ha detto a Sportmediaset l'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, impegnato domani con l'ultimo appuntamento europeo del 2023, valido per l'ultimo match dei gironi di Champions League.

Sul turnover:

"Qualcosa cambierò. Devo ancora vedere i valori dell'allenamento di oggi, il recupero dei ragazzi... Chiaramente qualcosa cambierò, ma sarà sempre la solita Inter in campo".

Sul primo posto:

"Sarebbe molto importante per avere un sorteggio più favorevole e per il prestigio della società. Abbiamo avuto la fortuna di qualificarci con due giornate d'anticipo e chiaramente vogliamo arrivare primi".

Ci sarà un altro record... È dodici anni che l'Inter non arriva prima ai gironi. Conta qualcosa?

"Eh beh... Senz'altro è una cosa importante a cui teniamo tanto".

Contro l'Udinese c'è stato un coro, una sorta di investitura. È cambiato qualcosa?

"Io sono contento di quello che stiamo facendo tutti insieme per l'Inter. Coi tifosi c'è una grandissima sinergia, ma non solo in questi ultimi mesi. In questi ultimi due anni e mezzo abbiamo gioito, qualche volta patito qualche delusione insieme, ma siamo sempre andati molto d'accordo".

È un pochino più tranquillo alle vigilie, grazie a questo step della squadra?

"Mah, adesso sono tanti anni... Sono tutte vigilie particolari ed emozionanti. La Champions è un torneo importantissimo, quindi cercheremo di affrontarla nel migliore dei modi".

