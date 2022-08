Oltre al virtualmente ex Alexis Sanchez, ad Andrea Pinamonti ed Eddie Salcedo, un altro giocatore dell'Inter non partirà domani alla volta di Pescara per la sfida contro il Villarreal di Unai Emery: si tratta di Lucien Agoumé. Il centrocampista francese, anche lui potenziale partente in questo mercato estivo con la Cremonese in particolare sulle sue tracce, rimarrà a Milano.