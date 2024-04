Gianluca Rocchi ha scelto Maria Sole Ferrieri Caputi per dirigere Inter-Torino, lunch match della 34esima giornata di Serie A, in programma domenica alle 12.30, a San Siro. L'arbitro della sezione di Livorno, alla prima assoluta alla Scala del Calcio, guiderà una terna tutta al femminile per la prima volta nel massimo campionato italiano, avvalendosi dell'assistenza di Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti; Matteo Marchetti vestirà i panni di quarto ufficiale. In sala VAR, a Lissone, ci sarà la coppia composta da Di Paolo e Aureliano.

