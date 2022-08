La Lega Serie A ha pubblicato in data odierna i numeri di maglia delle venti squadre del campionato, che tra poco prenderà il via con Milan-Udinese (kick-off ore 18.30). Nell'elenco dell'Inter, oltre a quelli già noti dei giocatori vecchi e nuovi della prima squadra, si notano quelli dei giovani, tipo il 45 di Valentin Carboni, il 46 di Mattia Zanotti, il 47 di Alessandro Fontanarosa e il 50 di Cesare Casadei, uno dei nomi più chiacchierati in chiave mercato nelle ultime settimane.

1 SAMIR HANDANOVIC

21 ALEX CORDAZ

24 ANDRE' ONANA

6 STEFAN DE VRIJI

8 ROBIN GOSENS

12 RAOUL BELLANOVA

32 FEDERICO DIMARCO

33 DANILO D'AMBROSIO

36 MATTEO DARMIAN

37 MILAN SKRINIAR

46 MATTIA ZANOTTI

47 ALESSANDRO FONTANAROSA