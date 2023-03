Una storia che sembrava scritta: Christian, nato a Bologna il 12 luglio 1973, emigrato in Australia al seguito del papà calciatore, dopo aver giocato e sognato il cricket si mise in testa una sola cosa. Diventare calciatore era la strada che voleva perseguire a tutti i costi, sopportando lontananza dalla famiglia, fatiche, sacrifici. Per tutta la carriera, con tante maglie diverse, Vieri ha cullato il suo amore per il calcio facendo gol.

"Sono i gol a definire la storia di Christian Vieri con l’Inter. Tanti, belli, a ripetizione. Da subito, e fino all’ultimo. L’attesa di San Siro per il centravanti, il pomeriggio del 29 agosto 1999, era grande, grandissima. Si mischiava a un sogno rimasto praticamente irrealizzato: quello di vedere, come coppia di centravanti dell’Inter, Ronaldo-Vieri. Inter-Verona, debutto e tripletta. E i primi minuti assieme dei due attaccanti.

È Christian Vieri l'attaccante entrato a far parte dell'Inter Hall of Fame 2022. L'ex numero 32 nerazzurro è il quinto nel ruolo dopo Ronaldo, Meazza, Milito ed Eto’o e completa l'elenco dell'anno dopo Bordon, Maicon e Mazzola. Ecco quanto sottolinea il sito ufficiale del club in relazione a Bobo, che con la maglia nerazzurra ha realizzato 123 gol, nono marcatore di tutti i tempi.

Tanti, con la maglia dell’Inter. Sei stagioni, 190 partite, 123 reti. Il nono marcatore di sempre della storia del Club, una media di 0,65 gol a partita. 103 gol in Serie A, 8 in Coppa Italia, 6 in Champions League, 5 in Coppa Uefa. Mai una stagione con meno di 17 reti, la 2002-2003 la migliore con 27 gol in 37 presenze, oltre al titolo di capocannoniere in Serie A.

Numeri speciali, in stagioni di imprese e anche di sofferenze. Solo 667 i minuti in campo assieme a Ronaldo (con uno score di 18 segnati dai due in coppia in quelle 11 partite in cui hanno condiviso l’attacco) e un unico trofeo, la Coppa Italia 2004-2005. Vieri, in quell’edizione, segnò tre gol, due dei quali in semifinale.

Nella memoria dei tifosi, una carrellata di gol infinita. Dai primi al Verona a quello nel derby del 2001/2002, dalle battaglie a Valencia con le firme di Vieri all’andata e al ritorno nei quarti di Champions alle prodezze balistiche contro Reggina e Juventus. E poi le esultanze, belle, libere, sfrenate: la maglia tolta, la gioia pura, la grinta per confezionare la rimonta sulla Sampdoria, la corona sulla testa per i 100 gol in nerazzurro.

Ora l’ingresso nella Inter Hall of Fame, per continuare e coltivare la tradizione dei grandi bomber nerazzurri".