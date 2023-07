Continua a far gola l'ipotesi nuovo stadio a Rozzano, impianto che sarebbe esclusivamente nerazzurro. Una pista che ad oggi resta un'alternativa, e non la priorità ma che, per l'appunto, fa sognare in grande il sindaco di Rozzano, Gianni Ferretti. "Un nuovo stadio me lo auguro per la città, ma mi pare un’utopia che l’Inter o il Milan realizzino qui da noi lo stadio. L’area in questione è servita da tangenziale ovest A7 col raccordo per piazza Maggi, ed è servita dalla metropolitana. Certo ci vorrebbero degli interventi per potenziare trasporti e viabilità. È un’area destinata da anni al terziario e al residenziale. Avere una struttura come uno stadio avrebbe una ricaduta importante in termini economici e di posti di lavoro per la nostra città" ha detto al Giorno.

Sul futuro immediato:

"Forse il Milan in futuro avrà il suo stadio, vedremo se San Donato, ma noi tifosi nerazzurri resteremo a San Siro e probabilmente lo divideremo col Monza".

