Zlatan Ibrahimovic ribadisce il suo amore per il Milan, dove è tornato nelle vesti di dirigente dopo l'addio al calcio. Lo svedese ne parla ai microfoni della UEFA spiegando la differenza tra il Diavolo e gli altri club in cui ha giocato, ovvero Ajax, Juventus, Inter, Barcellona, PSG e Manchester United: "Ho giocato in molti club - club fantastici, grandi club, grandi squadre - ma il club che mi ha dato di più nella mia carriera è il Milan. Sono stato qui due volte e mi piace molto tutto quello che il Milan rappresenta. La prima volta che ho giocato al Milan, mi hanno dato molta felicità. La seconda volta mi hanno dato amore, e adesso sono io a voler dare qualcosa a loro".

"Credo nel progetto e credo in ciò che il Milan rappresenta - aggiunge Ibra in un altro passaggio dell'intervista -. Ritengo di condividere la stessa visione delle persone che ci lavorano e la stessa della proprietà, perché anche loro vogliono fare cose straordinarie. Loro puntano a fare la storia, a vincere, e quando si tratta di vincere, è lì che sento di essere vivo perché anche io voglio vincere. Faccio di tutto per vincere e non mi arrendo finché non ci riesco".

