La notizia rimbalzata tra Francia e Italia sull'interesse dell'Olympique Marsiglia per Valentin Carboni trova conferme anche in Argentina. Anche TyC Sports parla di primi contatti tra il club francese e i campioni d'Italia oltre che con l'agente del giocatore, tanto che l'affare "sembra essere sulla buona strada", si legge.

L'emittente argentina riferisce anche che Roberto De Zerbi sta facendo pressioni sull'OM per inserire il gioiello argentino in rosa già in questa sessione di mercato: l'offerta deve ancora essere presentata e servirà una proposta convincente per spingere l'Inter a far partire il talentuoso classe 2005.

