La crescita di Yann Bisseck non è passata inosservata. Dopo le positive prestazioni del tedesco nelle ultime settimane non c'è da stupirsi del fatto che dall'estero siano arrivati a bussare alla porta del Inter per chiedere informazioni sul difensore, pagato dai nerazzurri 7 milioni di euro appena un anno fa. Questo quanto racconta oggi Tuttosport.

La posizione della dirigenza per il classe 2000 è però chiara: Bisseck è un pezzo pregiato e soprattutto, viste le prospettive di crescita e la giovane età, viene valutato almeno una trentina di milioni di euro. Per Inzaghi l'ex Aarhus rappresenta un'alternativa di lusso sia come braccetto di destra che di sinistra: se Yann dovesse dare ulteriori garanzie al tecnico, non è da escludere che l'Inter possa concentrarsi sulla quinta punta.

