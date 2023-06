Sono sempre più stretti i rapporti tra il Chelsea e l'Arabia Saudita, relazione che - come sottolinea il Telegraph - lascia sempre più perplessità, specie tenendo conto il coinvolgimento del fondo Pif con il club londinese (Pif, azionista della maggioranza delle squadre arabe, è investitore di un fondo tra i proprietari del Chelsea). Mentre il quotidiano inglese solleva questa considerazione continuano i colloqui tra il club di Stamford Bridge e il mondo saudita, dove sembra 'sloggeranno' vari pezzi dei Blues. Secondo il Telegraph infatti Romelu Lukaku, Hakim Ziyech, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy e Pierre-Emerick Aubameyang sarebbero dei giocatori inseriti dal Chelsea nel pacchetto dei possibili rinforzi 'da cedere' ai sauditi in cambio di 100 milioni di sterline, capitale che tornerebbe comodo per le questioni legate al FFP. Un progetto, quello arabo, che entusiasma alcuni come Ziyech, Koulibaly e Mendy, contrariamente di quanto accaduto con Big Rom. Secondo quanto riferisce il quotidiano d'oltre Manica il belga non è affatto d'accordo con i programmi di Boehly and co: il ritorno a Milano è la sua priorità. Intanto il numero uno dei Blues continua a tessere la sua fitta rete di rapporti con l'Arabia e di recente ha incontrato il presidente dell'Al Hilal.

