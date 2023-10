La buona notizia della vigilia di Inter-Benfica è il ritorno di Cuadrado in gruppo. Il colombiano, che non gioca con i nerazzurri dalla partita con la Fiorentina dello scorso 3 settembre, si è allenato con il resto dei compagni e sarà convocato per domani. Secondo le ultime di SkySport, rispetto a Salerno, tornerà dall'inizio Lautaro: l'argentino farà coppia con Thuram, mentre Sanchez si accomoderà in panchina. Confermato dal 1' Pavard con Acerbi e Bastoni in difesa. A centrocampo riecco Mkhitaryan e Dimarco.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.