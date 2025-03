Mentre ad Appiano Gentile è attualmente accasata l'Italia di Luciano Spalletti, i padroni di casa dell'Inter rimasti alla Pinetina hanno ricominciato a lavorare sotto i dettami di Simone Inzaghi che, come fa sapere Sky Sport, ha cominciato a recuperare pedine fondamentali in vista del rientro dalla sosta. L'infermeria comincia a svuotarsi e i primi giocatori che portano buone nuove all'allenatore piacentino sono Piotr Zielinski, Nicola Zalewski, Matteo Darmian e Federico Dimarco che hanno ripreso a lavorare sul campo.

Tutti e quattro i centrocampisti puntano l'Udinese e tutti e quattro hanno eseguito lavoro personalizzato sì, ma sul rettangolo verde. Prossimi al ritorno al lavoro in campo sono Marcus Thuram e Denzel Dumfries, entrambi acciaccati e entrambi esonerati dagli impegni con le loro Nazionali. Notizie meno rincuoranti arrivano, come detto (LEGGI QUI), dall'Argentina, dove il ct della Seleccion Scaloni quasi sicuramente lascerà Lautaro fuori nel match contro l'Uruguay per via del risentimento muscolare patito qualche giorno fa. L'Albiceleste è in contatto con l'Inter per valutare costantemente le condizioni del capitano dell'Inter e valutare se poterlo impiegare o meno.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!