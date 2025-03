Lautaro Martinez non farà parte dell'undici titolare della Nazionale argentina che sfiderà l'Uruguay nella gara valida per le qualificazioni alla Copa America in programma nella notte tra venerdì e sabato. Dopo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, arriva da TyC Sports la conferma: il Toro è alle prese con un affaticamento muscolare accusato già durante le ultime partite con l'Inter. Ieri, Lautaro ha lavorato solo in parte col gruppo ad Ezeiza.

Comunque, l'attaccante nerazzurro rimarrà a disposizione del CT Lionel Scaloni, con l'obiettivo di essere a completa disposizione per l'altro match in programma, quello contro il Brasile.

