E' Marcelo Brozovic, ormai prossimo al trasferimento in Arabia Saudita per 23 milioni di euro, direzione Al-Nassr, il sacrificato dell'Inter sull’altare del mercato prima del 30 giugno, la deadline con cui le società italiane devono confrontarsi per chiudere i conti in attivo. "Non c’è spazio per i sentimenti e per le valutazioni tecniche: vendere per sopravvivere e finanziare gli acquisti", sottolinea La Repubblica.

La cessione del regista croato aiuterà i nerazzurri a chiudere il discorso su Frattesi, ma le uscite non sono finite: il Manchester United non molla la presa per Onana, 50 milioni di euro, con la metà del ricavato che verrebbe destinato per il portiere georgiano Giorgi Mamardashvili del Valencia, visto che Vicario dell’Empoli è ormai del Tottenham per 19 milioni più bonus. Il quadro generale sarà completato dal passaggio all’Union Berlino del tedesco Gosens: così Marotta potrebbe appunto blindare Frattesi. Che ha scelto i nerazzurri, mentre il suo agente continua a parlare con i cugini del Milan.