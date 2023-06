Uno dei nomi nuovi avvicinati all'Inter per il centrocampo delle ultime ore è quello di Otavio, classe '95 del Porto e avversario dei nerazzurri negli ottavi di finale dell'ultima edizione della Champions League. Ad accostare il brasiliano naturalizzato portoghese al Biscione ci pensa anche Record, che dal Portogallo riferisce come tale interesse abbia portato il suo agente, Israel Oliveira, a recarsi in Italia per conoscere le condizioni che Inter, appunto, e Napoli hanno da offrire al suo assistito.

"La clausola rescissoria per il 28enne è scesa da 60 a 40 milioni di euro e resterà tale fino al 15 luglio, rendendolo un target più appetibile per i potenziali interessati" ricorda il quotidiano lusitano. Otavio è seguito dai maggiori club italiani, con il Milan incluso nella lista delle pretendenti.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!