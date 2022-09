Riparte a tutti gli effetti la 'caccia alle streghe' della UEFA contro i club che non hanno rispettato le regole del FFP. Sarebbe prevista per questo pomeriggio la pubblicazione dell'elenco dei 10 club che avrebbero sgarrato le regole e patteggiato l'atto di 'conciliazione' accettando le sanzioni economiche. In questa lista compare la Juventus, rea di perseverare nella lotta nel nome della Super League. Hanno anche accettato le sanzioni, dunque non faranno appello alla Giustizia Europea PSG, Olympique di Marsiglia, Besiktas, Anderlecht, Monaco, Milan, Roma e Inter. Le ultime due, dunque giallorossi e nerazzurri dovranno far fronte anche alle sanzioni sportive che prescindono da quelle economiche.