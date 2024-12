Nella giornata di ieri la FIFA ha reso noto il calendario del Mondiale per Club, in programma negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio 2025. L'Inter, inserita nel Gruppo E, se la vedrà con i messicani del Monterrey, i giapponesi dell'Urawa Red Diamonds e gli argentini del River Plate, con la gara d'esordio in programma il 17 giugno a Los Angeles. Dopo l'esordio in California, l'Inter volerà a oltre duemila chilometri di distanza per sfidare Urawa e River in quel di Seattle.

Da regolamento FIFA, ogni club dovrà presentarsi negli Stati Uniti almeno cinque giorni prima del debutto. Ecco perché, con ogni probabilità, l'Inter volerà negli USA anche prima del 12 giugno. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, aggiungendo che "in casa nerazzurra ci si porta già avanti col lavoro: le opzioni per la 'base' della spedizione sono al vaglio".

