Dimenticatevi ciò che è stato: anche in Serie A arriverà la moda del maxi recupero, sia nel primo che nel secondo tempo. La Gazzetta dello Sport spiega come quanto sta avvenendo in Qatar sarà replicato anche in Italia alla ripartenza del campionato a gennaio. D'altronde, lo stesso Pierluigi Collina si è detto possibilista in tal senso: il dado è tratto. "Abbiamo raccomandato ai nostri arbitri di essere molto precisi nel calcolare il tempo da aggiungere alla fine di ogni tempo per compensare il tempo perso a causa di uno specifico tipo di incidente. Quello che vogliamo evitare è che una partita duri 42, 43, 44, 45 minuti di gioco attivo. Questo è inaccettabile. Immaginiamo che in un tempo ci siano 2 o 3 gol segnati, quindi è facile perdere 3, 4, 5 minuti solo per i festeggiamenti. E questo tempo va compensato alla fine", aveva detto l'ex fischietto. Indicazione eseguita alla lettera.