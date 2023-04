E ora serve lo scatto poderoso di Big Rom, quello visto nell'ultimo periodo e, in particolare, a Empoli. Romelu Lukaku ormai è tornato e l'Inter si aspetta che trascini la squadra in quest'ultima fetta cruciale di stagione. "Non è mai stato così in forma come adesso, in questa stagione. Lo raccontano, ben oltre i gol, anche i parametri fisici nelle mani dello staff tecnico di Inzaghi - conferma la Gazzetta dello Sport -. È il frutto di un lavoro specifico fatto dal centravanti, che ha curato molto la reattività e l’esplosività. Se un’immagine simbolo c’è, di una fiducia ritrovata e di una crescita evidente, è quella del secondo gol segnato a Empoli una settimana fa".

Certa la sua presenza dal 1' oggi contro Sarri. E al suo fianco dovrebbe esserci Correa, in vantaggio su Lautaro e Dzeko. "Sotto con la Lazio, che è pure la foto di quel che era in grado di fare il vecchio Lukaku: 14 febbraio 2021, Romelu asfaltava la Lazio e quel giorno l’Inter mise la freccia sul Milan non facendosi più sorpassare, di fatto prendendo la via dello scudetto", ricorda la rosea.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!