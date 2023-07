Sarebbero due, secondo quanto raccolto da La Gazzetta dello Sport, le società arabe che negli ultimi giorni hanno sondato il terreno con l'entourage di Lautaro Martinez. Una è l’Al-Hilal, che secondo i colleghi argentini avrebbe messo sul piatto 60 milioni di stipendio a stagione. "Tramite il suo staff, Martinez non ha minimamente aperto, nessuno spiraglio per fare entrare a Milano qualche intermediario con in mano un assegno dell’emiro - si legge sul giornale -. Al momento il Toro non si sente semplicemente interista (e milanese), ma sente su di sé il peso della nuova responsabilità: con la fascia al braccio datagli dalla società e dall’allenatore, dovrà essere il faro da seguire per una rosa in grande trasformazione".

I tentativi arabi si sono scontrati, e quindi fermati, al numero 10 nerazzurro. Nella sede dell'Inter di Viale della Liberazione non è arrivata nessuna offerta e il club, che vede in Lauti il nuovo capitano e leader poco incline alle tentazioni, non può che essere contento. C'è un altro dettaglio ad avvalorare la tesi: l'Inter vuole chiudere il discorso in partenza dando a Lautaro un valore minimo di 150 milioni di euro. "Sotto quella cifra non si inizierebbe neppure a parlare"; assicura la Gazza.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!