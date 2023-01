Riecco Romelu Lukaku. Il belga oggi torna titolare con l'Inter dopo oltre 4 mesi: un'eternità. Da quel 26 agosto, data di Lazio-Inter, in nerazzurro solo gli spezzoni con Plzen e Samp in gare ufficiali. Poi il Mondiale e le amichevoli invernali. Ed eccoci qui, finalmente. "Sono passati 34 giorni dai 45’ più recupero giocati in Belgio-Croazia e conditi da errori pacchiani - ricorda la Gazzetta dello Sport -. Più in generale. sono passati 131 giorni dal 26 agosto, terza di campionato con la Lazio e sua ultima da titolare: c’era un caldo appiccicoso di fine estate all’Olimpico, oggi tirerà un vento gelido a San Siro, ma per gli interisti conterà solo avere il numero 90 a centro area come palla da demolizione. Gennaio è sempre stato caro al Lukaku interista: nel 2020 chiuse il mese con 4 reti in A, nel 2021 con 5. Più in generale, la prima partita di un anno nuovo lo ha sempre stuzzicato, eccetto il suo 2022 da incubo che non farebbe neanche testo: 12 mesi fa, il 5 gennaio, incontrò subito il maestro Conte da cui si era appena separato e giocò 90 minuti eterei contro il Tottenham. Nelle precedenti cinque stagioni tra Inghilterra e Italia, invece, il belga l’ha sempre messa dentro nel debutto di gennaio".