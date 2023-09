Davy Klaassen ha voglia di entrare subito nel mood nerazzurro per farsi trovare pronto sin dal derby. I colleghi di Gazzetta.it evidenziano come l'olandese "si è presentato ad Appiano in forma smagliante e non deve trarre in inganno l’esclusione riservatagli da Koeman, figlia esclusivamente delle tensioni accumulate negli ultimi giorni ad Amsterdam", evidenzia il sito della rosea, che aggiunge: "Semmai, le due priorità sono l’apprendimento dell’italiano, a cui Klaassen ha iniziato a dedicarsi appena arrivato a Milano, e la ricerca di una sistemazione per sé e la fidanzata Laura Benschop.

I due stanno valutando se alloggiare in città o se stabilirsi in una villa sul lago".