È il centrocampo il reparto dell'Inter con il grande dubbio in vista dell'Euroderby di mercoledì sera. La difesa e le fasce saranno le stesse viste a Roma, mentre in mediana potrebbe esserci qualche modifica. "Barella è inamovibile e lo stesso si può dire di Mkhitaryan che non a caso è stato tenuto a riposo inizialmente contro la Roma: togliergli qualche minuto ieri, gli garantirà maggior freschezza contro il Diavolo - sentenzia Gazzetta.it -. Resta una maglia e se la contenderanno Calhanoglu e Brozovic: difficile sbilanciarsi perché il croato è tornato in grande forma in cabina di regia, mentre il turco è estremamente concreto, motivato e pericoloso con le sue conclusioni da fuori. Quest'ultimo apparentemente è il favorito", scrive la rosea.

La coppia d'attacco, a meno di sorprese, sarà invece composta da Lautaro e Dzeko, utilizzata da Inzaghi nelle quattro gare a eliminazione diretta tra ottavi e quarti di finale con Lukaku pronto ad incidere in corsa.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!