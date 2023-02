Nuovo sold out al Meazza per Inter-Porto, gara valida per l'andata degli ottavi di Champions League. Mercoledì sera, San Siro sarà strapieno come nelle notti europee più belle, ma il club non farà registrare il record di incassi: al sicuro, quindi, il primato nerazzurro dei 7,8 milioni di euro della gara con il Barcellona del dicembre 2019, sfida decisiva per il passaggio del turno nella fase a gironi. "Un incasso che è stato il record della storia del calcio italiano fino a poco meno di una settimana fa, spazzato via lo scorso martedì dai cugini milanista. Per Milan-Tottenham, infatti, si è raggiunta la nuova cifra record di 9 milioni. Un risultato straordinario, che però ha suscitato anche qualche malumore tra i tifosi rossoneri per il caro prezzi: un terzo anello, ad esempio, ha raggiunto i 99 euro nella vendita libera per i non abbonati alla fase a gironi", fa notare la Gazzetta dello Sport.