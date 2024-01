Attenzione Inter, c'è un problema in attacco. Come sottolinea anche oggi la Gazzetta dello Sport, Inzaghi si scopre con la coperta corta nel reparto offensivo, in cui dietro Thuram e Lautaro c'è poco.

Finora, l'investimento da 8 milioni su Arnautovic non è stato assolutamente ripagato. E la rosea sottolinea, al contrario, la crescita impetuosa di Carboni, prestato al Monza, prossimo avversario dei nerazzurri. "Qualcosa non torna nell’attacco dell’Inter", si legge. Eh già, perché pure Sanchez, oltre all'austriaco, non sta brillando. Manca imprevedibilità, manca quello in grado di sparigliare le carte nel momento difficile.