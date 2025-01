L'Inter vuole aspettare la fine della fase a girone unico della Champions League prima di occuparsi del futuro di Davide Frattesi. La Gazzetta dello Sport non ha dubbi: i nerazzurri, in questo momento in emergenza a centrocampo, non hanno la minima intenzione di provarsi di nessun giocatore prima della fine di gennaio, quando verranno messe in archivio le ultime due gare contro Sparta Praga (mercoledì 22) e Monaco (mercoledì 29). Tradotto: Frattesi non si muoverà da Milano fino a che non sarà chiuso il discorso qualificazione. Lo sa il giocatore e lo sa anche la Roma, che si è data appuntamento con l'Inter a fine mese.

L'incastro andrà trovato dunque negli ultimi giorni di mercato, anche da da Viale della Liberazione hanno ribadito la cifra necessaria: 45 milioni cash senza contropartite (l'eventuale arrivo in prestito di Cristante sarebbe un'operazione separata per tappare il buco). "La Roma non ha ancora presentato un'offerta ufficiale, ma conta sulla volontà del giocatore, che scalpita sempre di più per traslocare", si legge. Intanto oggi l'ex Sassuolo sarà in panchina: il problema muscolare non è di grave entità.

