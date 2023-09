La notte di Davide Frattesi. Il centrocampista nerazzurro, scelto come titolare da Spalletti nella decisiva sfida all'Ucraina, ha conquistato San Siro per la doppietta e non solo. Partita totale dell'ex Sassuolo, passato in estate all'Inter: ora nel mirino c'è il derby di sabato.

"Magari non sarà suo dall’inizio, ma il messaggio a Simone Inzaghi è stato chiaro: sono pronto, anzi prontissimo. Nel frattempo quel messaggio è arrivato forte e chiaro a Spalletti, che forse ne aveva addirittura più bisogno - spiega la Gazzetta dello Sport -. Di quanta benzina avesse in corpo Frattesi, Luciano Spalletti dev’essersi accorto presto. Però poi, quando si giocano due partite in quattro giorni, si fanno valutazioni anche allargate: al di là dell’infortunio a Tonali, questa era la partita per l’interista e per i suoi desideri di vetrina. Per la sua capacità di esserci sempre, di annusare il gol almeno una, due, a volte anche di più a partita. Tre in sette partite con la Nazionale: i due di ieri sera, più quello all’Olanda, nella finale per il terzo posto della scorsa Nations League. Lo score parla da solo".

E ora c'è il derby nel mirino.

