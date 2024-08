L'Inter continua a cercare una soluzione in uscita per Joaquin Correa, fuori da tempo dai piani di Inzaghi e del club. Qualche sondaggio del Genoa e poco più: questo dice l'attualità.

Un'esigenza quella di piazzare il Tucu che a bilancio, per il suo ultimo anno a Milano, pesa ancora 8,5 milioni. Una speranza è rappresentata sempre dal campionato arabo. E attenzione al discorso lista UEFA: con l'arrivo di Palacios, infatti, proprio Correa dovrebbe essere l'elemento escluso dalla Champions League.

Come spiega la Gazzetta, comunque, la decisione decisione definitiva dello staff è rimandata alla fine del mercato: sarà collegata anche allo stato di forma degli altri compagni, davanti e dietro. Ma è chiaro che lo spauracchio di una esclusione dalla coppa più importante potrebbe servire a spingere il Tucu altrove. Per lui l'aria diventerebbe irrespirabile a Milano se si pensa pure ai sonori fischi che i tifosi nerazzurri non gli risparmiano mai, sia quelli virtuali sul web che quelli reali allo stadio.