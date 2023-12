Stop al Decreto Crescita, ma l'Inter non si ferma nella trattativa per Tajon Buchanan. Anzi, secondo la Gazzetta dello Sport per i nerazzurri non cambia molto senza la proroga delle agevolazioni fiscali.

L'Inter aveva già deciso di chiudere l'operazione in ogni caso e così andrà: tutto sarà risolto dopo Capodanno. L'ingaggio non è di quelli altissimi: il canadese dovrebbe arrivare a Milano per uno stipendio da 1,5 milioni a salire nel corso degli anni. Al lordo, senza decreto crescita, l'Inter andrà a spendere circa 1 milione in più: nulla di drammatico. Serve trovare l'intesa con il Club Brugge che chiede 10 milioni per il cartellino dell'esterno: si dovrebbe chiudere a 8 come scrive la Gazzetta.