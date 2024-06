Dalla nuova proprietà al nuovo sponsor. Quella in arrivo sarà una stagione di novità per l'Inter campione d'Italia, pronta a mettere sulla maglia delle due stelle un altro marchio che andrà a prendere il posto di Paramount+, rimasto in tutto tredici mesi sulle divise nerazzurre: per l'annata 2024/25, con lo scudetto sul petto, ci sarà il nuovo sponsor Betsson.sport.

Lo ribadisce La Gazzetta dello Sport ricordando che l'accordo risale a qualche mese fa, quando il proprietario del club era ancora Steven Zhang: sarà un triennale che porterà in cassa una trentina di milioni a stagione. Se con Suning al comando l'ufficialità della partnership sarebbe arrivata in questi giorni, sotto la guida di Oaktree arriverà invece più avanti: ora l'attenzione della proprietà è sul consiglio d'amministrazione di martedì, dopo il quale si potranno annunciare nuovi contratti (come quello di Betsson.sport, appunto) o i vari rinnovi di contratto.

"I soldi in arrivo da Betsson permetteranno ai ricavi nerazzurri di fare un importante passo in avanti per quel che riguarda il main sponsor (da 11,5 a 30 milioni a stagione) e adesso va trovato il nuovo marchio che sulla manica sostituirà eBay. Magari Oaktree aprirà nuove soluzioni sul mercato americano", ipotizza la rosea.

