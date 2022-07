Oggi Alexis Sanchez tornerà al Suning Training Centre per riprendere a lavorare con l'Inter. Un rientro che potrebbe durare poco, considerando che l'attaccante cileno non rientra più nei piani nerazzurri, i quali sono aperti a concedergli una buonuscita per interrompere il contratto immediatamente. Finora la volontà di Sanchez è sempre stata quella di salutare l'Inter solo dopo aver trovato un'altra sistemazione di suo gradimento e l'agente Fernando Felicevich sta lavorando in tal senso. Il tocopilliano tornerebbe volentieri nella Liga e, anche se la sua priorità sarebbe il Barcellona, potrebbe convincersi a valutare altro.