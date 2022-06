“Il Siviglia non ha nessuna intenzione di ingaggiare Alexis Sanchez, non è un profilo ricercato dal club”. Un concetto semplice e piuttosto diretto arriva dalla città andalusa. Secondo quanto filtra infatti direttamente dal club spagnolo e appreso in esclusiva da FcInterNews, nonostante i rumors riguardanti l’attaccante cileno in uscita dall'Inter, il Siviglia non sarà la prossima destinazione del 7 nerazzurro. Il Nino Maravilla vorrebbe tornare a giocare nella Liga, sua prima scelta per la prossima stagione, tanto che il suo nome è stato accostato anche al Barcellona, club in cui ha già militato anni fa. Nel mentre, bisognerà trovare la quadra con l’Inter per la risoluzione del contratto. Ad oggi quel che pare certo è che il giocatore non si trasferirà alla corte di Julen Lopetegui.