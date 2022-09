Che la fascia sinistra dell'Inter attualmente non sia molto coperta lo testimonia il ritardo di condizione di Robin Gosens, arrivato per raccogliere l'eredità di Ivan Perisic ma ancora non il treno che arava la corsia mancina in maglia Atalanta. Ad oggi Simone Inzaghi sta alternando Matteo Darmian e Federico Dimarco, il tedesco ha giocato dal primo minuto solo in Champions League contro il Bayern Monaco e finora nei minuti in campo non ha lasciato molta traccia. Perciò in vista di gennaio la dirigenza si sta già guardando intorno per rafforzare il ruolo e tra i nomi che più stanno convincendo, finora, c'è quello di Pasquale Mazzocchi, che sta dimostrando il proprio valore in particolare quest'anno con la maglia della Salernitana, al punto da essere finito sul taccuino del CT Roberto Mancini in ottica Nazionale.